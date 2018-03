Acaba la reconstrucció del crim al pantà de Susqueda

La reconstrucció al pantà de Susqueda ha acabat a un quart de cinc de la tarda i la comitiva judicial i el detingut pel doble crim tornen als jutjats de Santa Coloma de Farners (Selva). Durant la inspecció a la zona, el detingut Jordi Magentí Gamell no ha baixat del vehicle ni ha respost a cap pregunta. Ara, compareixerà de nou davant del titular Jutjat d'Instrucció Número 2, que decidirà després de les diligències practicades si l'envia a presó i quins delictes li atribueix. Durant la seva declaració aquest matí, Magentí Gamell només ha respost a les preguntes de la defensa i ha reiterat que és innocent i que no va matar la parella del Maresme. El fiscal li ha preguntat, tot i que no ha respost, si havia "confessat" el crim a un familiar seu i si es va desfer d'alguna arma de foc o arma blanca després de matar els joves.