L'expresident de la Generalitat: «El poder judicial a Espanya no està separat del polític»

El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, va afirmar ahir que «el poder judicial a Espanya no està separat del poder polític» i va posar com a exemple la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i l'empresonament de líders sobiranistes. «No hi ha separació de poders i no es genera seguretat jurídica ni als inversors ni als ciutadans. És un punt molt feble en l'estructura democràtica que ningú ha volgut abordar», va defensar en una entrevista a Diario16.com.

Puigdemont va assegurar que el 58% de ciutadans a Espanya sent poca o cap confiança en la justícia, «mentre que aquesta dada a Holanda no arriba al 34%». «A Espanya només hi ha el 6,6% que té molta confiança en la justícia, a Suècia és del 18,6% i a Alemanya, el 17%. Això no és casualitat, sinó que té a veure amb la realitat del sistema», va concloure Puigdemont, que va exposar que el problema del món de la justícia és que «les cúpules estan polititzades».