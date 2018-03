Mor una guia de muntanya en una allau a Ordino-Arcalís

Un guia de muntanya de 34 anys ha mort i un altre de 32 anys ha resultat ferit de poca gravetat aquest dijous al migdia en veure's afectats per una allau al sector d'Arcalís de Vallnord, a la parròquia d'Ordino, a Andorra, segons ha informat l'estació d'esquí. La víctima residia a Andorra i era un dels organitzadors d´una prova del circuit mundial Freeride World Tour. Segons els Bombers d'Andorra, el ferit és qui ha trucat al telèfon d'emergències a les 12.23 hores alertant que el seu company havia quedat colgat sota la neu, en una zona fora pistes del Baser Negre, i s'han activat dos helicòpters amb efectius del grup de muntanya i del Servei Urgent Mèdic, un equip de recerca canina i diverses dotacions terrestres. A causa del mal temps, els helicòpters no han pogut accedir a la zona de l'accident i s'han quedat a la base de l'estació. Fins al lloc s'hi ha accedit gràcies als vehicles de Vallnord, que han permès als efectius d'emergències trobar l'home atrapat sota l'allau i fer-li les maniobres de reanimació. Un cop estabilitzat, l'esquiador ha estat evacuat en estat crític a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Andorra la Vella, on finalment ha mort.

El ferit també ha estat traslladat en ambulància al mateix centre hospitalari amb una possible fractura a la cama.