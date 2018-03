Torrent obrirà la setmana que ve la ronda de contactes per sondejar si Sànchez té prou suports

El president del Parlament, Roger Torrent, obrirà la setmana que ve la ronda de contactes amb els grups de la cambra per sondejar si Jordi Sànchez té prou suports, segons han informat fonts de la presidència parlamentària. El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha traslladat aquest dijous a Torrent que no se sotmetrà al debat d'investidura. De fet, Puigdemont ha renunciat "provisionalment" a la presidència de la Generalitat aquest dijous al vespre a través d'un missatge a les xarxes socials, i ha proposat el nom de Sànchez com a presidenciable. El nou candidat de JxCat continua empresonat a Soto del Real des de fa 136 dies.