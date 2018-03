Junqueras considera que la renúncia de Puigdemont permet un acostament a constituir un Govern efectiu

Oriol Junqueras considera que la renúncia que va anunciar ahir Carles Puigdemont a presentar-se com a candidat a la presidència de la Generalitat "permet un acostament a constituir un Govern efectiu a Catalunya". Són paraules de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, recollides per La Sexta aquest divendres quan sortia de la presó d'Estremera de visitar el president del partit, empresonat de manera preventiva per ordre del Tribunal Suprem acusat de delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons en el marc de la macrocausa judicial contra l'independentisme.

Rovira ha afirmat que Junqueras "respecta molt" la decisió de Puigdemont, però sobre la qüestió de Jordi Sànchez com a candidat ha puntualitzat que es tracta d'una tria del mateix Puigdemont de Junts per Catalunya. "El més important, i això sempre ho ha explicat Oriol Junqueras, és que el projecte que representem no és un projecte de noms", ha subratllat.

Cal recordar que després que Puigdemont assenyalés Sànchez com a possible candidat a la presidència de la Generalitat, aquest matí el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha afirmat que "a qui li correspondria legítimament ser candidat és a Oriol Junqueras".