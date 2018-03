ERC diu que JxCat «ha trencat la línia del Govern legítim» i defensa que correspondria a Junqueras ser el candidat a la presidència

El debat de la investidura continua obert. El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va explicar ahir, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que la qüestió de la presidència de la Generalitat encara no està tancada del tot, malgrat el pas enrere de Carles Puigdemont.

De fet, Sabrià va comentar que amb la proposta d'investir Jordi Sànchez «es trenca una línia molt defensada per JxCat com la del Govern legítim». «A qui li correspondria legítimament ser candidat és a Oriol Junqueras», va etzibar en comentar la teoria de la restitució del Govern «legítim» i va recordar que el vicepresident d'aquell executiu era, justament, el líder d'ERC i ara pres a Estremera. Per a Sabrià, «la proposta de Puigdemont va ser una altra» i, tot i que va manifestar «la voluntat d'Esquerra d'arribar a acords», va admetre que «encara hi ha reunions i qüestions pendents i queden uns dies de feina».

Sabrià va reconèixer que a hores d'ara el nom de Jordi Sànchez és només «la proposta de JxCat». «És cert que no tenim l'acord tancat», va assegurar, tot i congratular-se que, amb el pas de Puigdemont, es fa «un pas important per començar a tenir un Govern efectiu». A més, el portaveu d'Esquer-ra va recordar que la investidura no depèn només de JxCat i dels republicans, i que també la CUP té coses a dir-hi. «No em consta que estigui tancat a tres bandes. Continuaran totes les feines i treballs per desencallar i trobar la solució a tots els temes», va sentenciar Sabrià.

Per la seva banda, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez va demanar ahir a ERC que, si el seu candidat a la Presidència de la Generalitat és el líder republicà, Oriol Junqueras, el proposin «formalment» perquè les seves bases puguin decidir si li donen suport o no.