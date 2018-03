Retolen 50 pobles de l'àrea central com a municipis de la República

Ahir, dissabte, 50 poblacions de diferents comarques de la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès) es van llevar retolats amb cartells de municipis de la República catalana afegits als plafons situats a les entrades dels pobles.

La notícia es va fer pública a través de les xarxes socials. I la van reivindicar els comitès de defensa de la república (CDR) de l'àrea central. «Aquesta matinada [la de divendres a dissabte] els CDR de la Catalunya Central han dut a terme una acció a 50 poblacions de la zona, reafirmant la seva condició de municipis de la República catalana», van infomar a través de twitter. A banda del text diferents CDR van difondre fotografies dels flamants cartells que van col·locar als pals on hi ha els noms dels pobles fetes de nit i també de dia.

Els rètols van aparèixer en poblacions com Avinyó, Artés, Cardona, Sant Joan de Vilatorrada, Monistrol de Montserrat, Súria, Navarcles, Santa Maria d'Oló, Solsona, Cercs, Sant Jaume de Frontanyà i Berga, entre d'altres.

A la capital del Berguedà el rètol esmentat es va col·locar en un sol cartell dels que anuncien el nom de la ciutat, concretament el que hi ha a la carretera de Solsona a la Valldan que fins a la dècada dels 60 del segle passat havia estat un municipi independent. I s'hi va posar per les dues bandes del pal: en una cara hi ha el nom de Berga i a l'altra el de la Valldan. El rètol de municipi de la República queda a sota dels dos noms. La resta de cartells anunciadors de Berga a l'entrada sud, la centre i la nord, ahir al matí continuaven lluint només el rètol de Municipi per la Independència que s'hi va col·locar en el seu dia abans de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.