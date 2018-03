Iceta insta ERC a decidir entre «la república de Brussel·les o la realitat de Catalunya»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat que per poder establir "col·laboracions" amb ERC cal que abans aquesta formació decideixi "si el seu camí és el de la república de Brussel·les o el de la realitat de Catalunya". "Segons quina sigui la tria, les col·laboracions són possibles o no ho són", ha afegit el socialista valorant les paraules del diputat d'ERC a les corts espanyoles sobre teixir aliances amb els comuns i el PSC.

Iceta ha acollit "amb interès" les paraules de Tardà però ha dit que per a que això fos possible caldria que ERC "rectifiqués" el seu plantejament, ja que ha recordat que els socialistes ni són independentistes ni aposten per una república que impliqui saltar-se la legalitat. Així, ha dit que els republicans haurien d'acceptar que algunes de les coses que van defensar en campanya electoral "no són possibles o poden no ser positives per al país". "No té cap sentit cercar al PSC en aquest esforç si no pensen així", ha apuntat.

Iceta ha insistit que el grup parlamentari del PSC-Units veu la legislatura com la veu i ha alertat que en això "no hi ha mitges tintes". "O és ben diferent a l'anterior i s'abandona la via unilateral i il·legal o no podrem en cap cas convalidar aquesta opció", ha deixat clar. Per això, ha vist amb bons ulls que hi hagi "obertures" però ha reconegut que ara per ara la proposta de Tardà és "insuficient" i els plantejaments continuen sent oposats. "Si es produís una rectificació parlaríem", ha dit.

Sobre un eventual govern d'esquerres, Iceta ha dit que l'aritmètica parlamentària "és molt dura" i aquesta opció "no suma". "Hauríem de pensar en tot cas en altres coses però si es vol rectificar el rumb i fe runa cosa diferent al que es va fer la legislatura anterior i em fa l'efecte que ERC no està aquí", ha declarat.