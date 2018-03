Més de 80.000 alumnes catalans comencen les proves de tercer de Primària

Més de 80.000 alumnes catalans de tercer de Primària comencen a partir d'aquest dilluns les avaluacions diagnòstiques de tercer de Primària, que els centres poden aplicar fins al 16 de març, amb el rebuig de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes (Fapac) i altres entitats per no considerar-les obligatòries.

Cada centre decideix el dia o els dies concrets en què es fan les proves, dins de la quinzena prevista, i pot administrar de manera flexible el temps d'aplicació de cada quadern elaborat pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.

La prova diagnòstica, de caràcter orientador, incorpora novetats per emfatitzar els continguts bàsics del cicle inicial --competència comunicativa i competència matemàtica-- i integrarà les diverses àrees i coneixements a través d'un fil conductor de les activitats.

La competència comunicativa lingüística avalua les aptituds en llengua catalana i castellana --a més de l'aranès a l'Aran-- i la matemàtica avalua blocs com numeració i càlcul, espai i forma, estadística i atzar.

La Fapac, Assemblea Groga de Gràcia i la Xarxa d'Escoles Insubmises (XEI), amb el suport de sindicats del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (Muce), han cridat les famílies a negar-se a fer les proves d'avaluació de tercer i sisè de Primària en considerar que no són "obligatòries".

Consideren que "legalment" no existeix l'obligatorietat de fer-les, perquè la moratòria de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Lomce) les estableix com a mostrals i tampoc no existeix en l'articulat de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) cap obligatorietat.

1.400 famílies en contra



Aquestes entitats han retret que es tracta d'un tipus de proves que fomenten la "privatització i competició" per establir rànquings.

Les entitats contràries han afirmat que l'any passat un total de 1.400 famílies van boicotejar les proves de tercer i sisè de Primària, i han admès que no és una opció "majoritària".