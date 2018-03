Baixen un 7% els divorcis i un 10% les separacions a Catalunya el 2017

El nombre de divorcis a Catalunya va caure un 7,2% durant el 2017 respecte a l´any anterior fins als 18.772, dels quals 12.434 han estat consensuats i la resta, per via contenciosa, segons dades publicades aquest dimecres pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Així mateix, les separacions han baixat un 10,1% fins a les 881, de les quals 655 han estat consensuades i la resta, per via contenciosa. Les nul·litats també s'han reduït un 35%, passant de les 51 del 2016 a les 33 de l´any passat. Catalunya és el quart territori de l'Estat juntament amb Andalusia, per darrere del País Valencià, les Canàries i les Illes Balears, amb més divorcis, separacions i nul·litats amb 2,6 dissolucions matrimonials per cada 1.000 habitants.