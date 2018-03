El centredreta diu que anirà unit als contactes per formar govern a Itàlia

El líder de la Lliga, Matteo Salvini, va tornar a defensar el seu dret a ser primer ministre després que el seu partit fos la força més votada de la coalició de centredreta i va aclarir que els que donin suport al seu programa podrien tenir cabuda en un futur govern liderat pel bloc. «Som la primera coalició i som l'esperança per als italians», va defensar Salvini, tot assegurant que la coalició és compacta i acudirà junta als contactes que mantindrà el president de la República, Sergio Mattarella, amb els partits polítics per a la designació del futur primer ministre.

«Hi ha un Parlament, hi ha un candidat a primer ministre i hi ha un programa que portarà Itàlia fora de les arenes movedisses», va destacar el líder de la Lliga. «Qui vulgui donar suport a aquest programa l'acceptarem, però no farem acords amb partits», va puntualitzar.

Salvini no va voler entrar en detalls sobre el que ha comentat amb l'exprimer ministre Silvio Berlusconi, després que la Lliga superés el seu partit, Forza Italia, a les eleccions de diumenge, ni si aquest ha acceptat que sigui ell el candidat a primer ministre i no la seva proposta, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani.

Paral·lelament, el complex sistema electoral italià, que inclou escons uninominals i altres de repartits de forma proporcional en funció del vot obtingut a nivell nacional, ha permès que alguns pesos pesants dels partits més afectats per l'aclaparadora victòria del Moviment 5 Estrelles i del «sorpasso» de la Lliga al centredreta hagin estat repescats.

Ahir es va procedir al repartiment proporcional d'escons a les dues cambres. A la Cambra de Diputats, el M5S ha obtingut 133 escons, que se sumen als 88 aconseguits per la via uninominal fins a arribar als 221. Per la seva banda, la coalició de centredreta ha sumat 151 escons als 109 obtinguts per via directa.