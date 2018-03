L'ANC es mobilitzarà diumenge per «avançar cap a la República»

L'ANC ha convocat per a aquest diumenge a les 5 de la tarda a Barcelona una manifestació que exigeixi als partits independentistes que no es demorin més a formar Govern i que aquest serveixi per «avançar de manera clara cap a la República» a la qual es van comprometre. Ho va explicar en roda de premsa el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, que va recordar que es compleixen «dos mesos i mig» de les eleccions catalanes del 21 de desembre, i encara no hi ha un acord per formar Govern i començar la legislatura .

L'ANC va convocar la ciutadania a concentrar-se entre la plaça on s'ubica el monument de Colom i la porta del parc de la Ciutadella, ocupant el tram d'un quilòmetre i mig que va d'un punt a l'altre a través del passeig de Colom, el passeig d'Isabel II i l'avinguda Marquès d'Argentera. En aquesta ocasió, l'entitat no fixa la mirada contra l'Estat, sinó contra els partits independentistes que encara no s'han posat d'acord, i Alcober-ro va dir que «el deure» de l'entitat és mobilitzar la societat civil que va donar el seu vot a favor de la independència. Va recordar que hi ha una «majoria parlamentària» a favor de la República, els 70 diputats que sumen JxCat, ERC i la CUP, pel que va concloure que no s'entendria que no complissin el principal compromís que els tres partits van portar en el seu programa el 21-D.

El responsable de mobilitzacions de l'entitat, Francesc Cara, va reivindicar el compromís de l'ANC amb la independència i va resumir així l'objectiu de la concentració: «Volem que es posin a construir la República que ens van prometre». Alcoberro també va criticar «les interferències de la justícia i la policia» contra líders sobiranistes, i va recordar que això ha generat que hi hagi presos i membres del Govern cessat residint a Brussel·les, a més de desenes de persones amb processos judicials oberts.

En un dels punt de la marxa, a Pla de Palau, s'ubicarà un escenari en el qual intervindran «herois anònims» del procés sobiranista, és a dir, persones de la societat civil que han defensat el referèndum i la independència i han tingut conseqüències judicials per això. Alcoberro no va precisar els noms perquè «el cartell d'intervencions no està tancat».

En solitari

En aquesta nova mobilització de l'ANC destaca que la impulsen en solitari, sense la col·laboració d'altres entitats com Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), i sense la col·laboració dels partits, malgrat Alcoberro va negar que les relacions amb aquestes entitats passin «per un mal moment».