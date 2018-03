Manifestació del 8 de març a Barcelona: milers de persones es manifesten sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot»

Milers de persones, unes 200.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat a Barcelona en el marc de la vaga feminista d'aquest 8 de març convocada amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Ho fan fet sota el lema 'ens aturem per canviar-ho tot'. La marxa ha començat al Passeig de Gràcia amb l'avinguda Diagonal i ha acabat a la plaça Catalunya, on s'ha llegit un manifest.

Les primeres files de la manifestació de Barcelona han estat reservades exclusivament per a dones, tot i que al llarg de la manifestació hi havia dones i homes. La representació d'institucions, polítics i sindicats s'ha relegat a un segon pla, allunyats de la capçalera principal. Segueix aquí en directe la vaga del 8 de març a Catalunya.

"Ja fa molts anys que es va lluitant però cada vegada és més evident que les desigualtats s'han d'acabar". Una de les assistents a la marxa feminista d'aquest 8-M, Mercè Casademunt, resumia així el sentir majoritari d'una marxa que ha aplegat milers de persones de totes les edats i, sobretot, en la que les dones han pres tot el protagonisme i en la que els homes han acompanyat la reivindicació del moviment feminista.

"Estic contenta que hi hagin molts homes perquè aquesta és una lluita de tots", explicava l'Aurora. De fet, un dels homes assistents, Gonzalo, ha animat el moviment feminista a "fer soroll" i a reivindicar-se pels seus drets en una societat en la que els homes estan "mol mal acostumats". "Això està bé perquè demostra que la gent s'està conscienciant. La unió sempre fa la força", afegeix l'Aurora.

Constants han estat els lemes, crits i pancartes contra la societat patriarcal i a favor de la plena igualtat entre gèneres. "Fa falta reivindicar-ho a tot arreu, des de la mateixa organització familiar fins a totes les feines i empreses. És un problema general de la nostra societat", replicava Mercè Casademunt, una empresària que ha anat a la manifestació de la ma de les seves empleades.

Els periodistes homes, expulsats de la capçalera



Tot i que la marxa l'han protagonitzat majoritàriament dones, però a la que han assistit també un gran nombre d'homes, molts d'ells acompanyant a les seves parelles i famílies, els que no han estat benvinguts han estat els periodistes homes que cobrien la marxa. Només en els minuts inicials s'ha permès que estiguessin a l'espai reservat per a premsa davant la capçalera.

En el moment d'iniciar-se la marxa, l'organització ha expulsat del cordó els periodistes homes i només les periodistes dones han pogut prendre imatges netes de l'avenç de la capçalera. Inicialment s'ha informat d'aquesta decisió per megafonia i, posteriorment, se'ls ha acompanyat a tots a abandonar la zona reservada i s'han proferit alguns retrets. "Nosaltres soles podem oferir la cobertura de la manifestació", han dit algunes de les periodistes dones.

Contra tot tipus de discriminació



Després de travessar tot el Passeig de Gràcia, l'acte s'ha tancat amb la lectura d'un manifest a plaça Catalunya en què les membres Vaga Feminista han reivindicat la diversitat del moviment i han cridat 'prou!' davant "les violències masclistes, agressions, humiliacions, marginacions o exclusions".

En aquest sentit, el moviment reclama el desplegament de polítiques d'igualtat "reals" per a una societat més justa i "lliure" de violència. Vaga Feminista denuncia la "invisibilització" de la dona i assegura que amb la vaga en sectors com les cures en la família i la societat es dona "visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer, ja sigui a la casa, mal pagada o com a economia submergida".

"Fem una crida a la rebel·lia i a la lluita davant l'aliança entre el patriarcat i el capitalisme que ens vol dòcils, submises i callades", rebla el manifest. Les dones lamenten el paper de la dona en diferents àmbits de la societat, des dels relats que es donen als infants en relació a la igualtat de gènere i exigeix un model "lliure de valors patriarcals i imperialistes des dels primers trams educatius". També denuncien el racisme de gènere o els atacs als col·lectius LGTIB.

També en clau política, el moviment Vaga Feminista denuncia les agressions sexuals durant la jornada de l'1-O o els efectes del 155: "Les feministes estem compromeses també en la defensa de la democràcia i de les llibertats al nostre país i entenem que la criminalització de formes pacífiques de protesta social i reivindicació política també són formes de violència institucional".