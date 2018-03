Llarena denega a Sànchez la llibertat i el permís per acudir al ple per a ser investit

El magistrat el Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa pel procés sobiranista en el Tribunal Suprem, ha denegat al candidat a la Presidència de la Generalitat Jordi Sànchez (JxCat) permís per sortir de presó i acudir al ple d'investidura fixat per al dilluns 12 de març en el Parlament.

També rebutja la petició d'excarceració que va fer la seva defensa en el seu escrit del passat dimecres.

La defensa del que fos president del la ANC, a la presó preventiva des del passat 16 d'octubre, va demanar expressament al magistrat que es pronunciés sobre aquesta qüestió abans del pròxim dilluns i va anunciar que, si aquesta resposta no es produeix a temps o és negativa acudirà a denunciar-ho al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i demanarà allà que es decreti la seva llibertat per exercir els seus drets polítics.

Llarena, que instrueix el procediment contra l'expresident de l'ANC i altres dirigents nacionalistes per delictes de presumpta rebel·lió o sedició i malversació de fons públics, va demanar informe sobre la petició d'excarceració realitzada per la defensa de Sànchez tant a la Fiscalia com a l'acusació popular, exercida en representació de Vox, i els va donar termini per respondre fins al mateix dilluns, 12 de març, coincidint amb la celebració del ple del Parlament.

La Fiscalia ja ha informat aquest divendres en contra de la llibertat i el permís, però Vox no ho farà fins al dilluns vinent, per la qual cosa el magistrat Llarena ha respost sense esperar a conèixer la postura de l'acusació popular ni tampoc a l'Advocacia de l'Estat.