Sànchez presentarà dilluns una demanda al Tribunal Europeu de Drets Humans

La defensa de Jordi Sànchez presentarà dilluns que ve, 12 de març, una demanda de mesures cautelars davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg per garantir el dret a sotmetre's a la investidura. Així ho han confirmat fonts de la defensa de Sànchez, que han indicat que la demanda es presentarà a les vuit del matí, ja que el TEDH no obrirà les seves portes fins a aquella hora des d'aquest divendres a les quatre de la tarda. D'aquesta manera, la defensa de Sànchez vol deixar constància que la resolució del Tribunal Suprem en què ha denegat el permís al número dos de JxCat per assistir al ple d'investidura de dilluns "no ha estat notificada fins a les 16:35 minuts d'avui, un cop el TEDH es trobava ja tancat".

El jutge Pablo Llarena ha denegat aquest divendres la llibertat provisional i el permís de sortida puntual que havia sol·licitat la defensa de Jordi Sànchez, que no podrà ser present al Parlament de Catalunya el pròxim dilluns, data fixada per al ple en què havia de ser proclamat president de la Generalitat.

El magistrat ha resolt les dues peticions de cop en una interlocutòria de 27 pàgines que ha emès després de rebre l´escrit de la Fiscalia, però sense esperar a rebre els de l´Advocat de l´Estat i VOX. Basa la seva decisió en el "risc de reiteració delictiva" pel fet que els delictes que està investigant es van cometre –diu- mitjançant actuacions legislatives i executives clarament il·legals" que van "desatendre de manera flagrant els controls constitucionals, judicials i institucionals".