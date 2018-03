El PSC tornarà a demanar l'empara del TC per posar en marxa el «rellotge» de la investidura

El PSC presentarà dilluns un nou recurs d'empara al Tribunal Constitucional perquè prengui mesures cautelars per posar en marxa el "rellotge" de la investidura. El primer secretari dels socialistes, Miquel Iceta, ha afirmat aquest dissabte durant la inauguració de l´Escola Socialista de formadors al casal socialista Joan Reventós que "potser és hora" de "començar a pensar en altres escenaris que no siguin de blocs" i ha reconegut que han acollit "amb interès" les "crides d´ERC" de major transversalitat. Amb tot, constata que aquesta posició és "absolutament contradictòria" amb voler blindar un govern independentista. Roger Torrent va ajornar el ple per investir Carles Puigdemont el 30 de gener i aquest divendres va tornar a ajornar el de dilluns, ara amb Jordi Sànchez com a candidat.

Iceta ha lamentat la decisió del president del Parlament d´ajornar el ple i creu que no se surt d´un "cercle tancat i equivocat", proposant persones que no poden exercir les funcions per les quals "haurien de ser elegides".

Amb tot, malgrat que creu que caldrà esperar al que digui el tribunal europeu de Drets Humans, considera que no s´han esgotat les vies internes de recurs i, per tant, veu "molt poc probable" que ho admeti a tràmit.