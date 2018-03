La fàbrica russa de notícies falses

La implicació russa en les eleccions nord-americanes que van portar Trump a la Casa Blanca a través de propaganda difosa per Internet és un fet. Les ?? pàgines d'acusació de la Fiscalia nord-americana contra 13 russos per la seva intervenció en les eleccions presidencials del ???? es presenten com una prova irrefutable de com Internet i les xarxes socials poden fer trontollar els pilars d'una societat gairebé sense esforç. La investigació portada a terme pel fiscal Robert S. Mueller esbudella els secrets d'una sofisticada xarxa dissenyada per enganyar. Una xarxa que utilitza eines a l'abast de tothom.

Només es necessita un ordinador per crear posts (publicacions) a Internet i diners per invertir en publicitat a Facebook o Google. Aquestes mateixes eines les utilitzen cada dia les empreses dedicades a la publicitat digital a través de l'anomenat Digital Marketing ???. El problema sorgeix quan aquesta fórmula per propagar missatges cau en mans dels anomenats «agents de la desinformació». És llavors quan una agència de màrqueting digital es converteix en una «granja de trols». O el que és el mateix: una fàbrica de perfils falsos i publicacions ofensives que soscaven els fonaments de la convivència democràtica.

Sant Petersburg, Rússia, any ????. Una oficina destinada al màrqueting digital anomenada Agència de Recerca d'Internet comença la seva activitat amb uns ?? empleats. Ofereixen un bon sou, uns ?.??? euros setmanals, i la prova d'accés consisteix a escriure un assaig sobre la Doctrina Dulles, tota una declaració d'intencions. En la Rússia del ????, el director de la CIA de llavors, Allen Dulles, va basar la seva estratègia per destruir la Unió Soviètica en la ruptura dels valors morals i el patrimoni cultural de la societat del gegant de l'altre costat del Teló d'Acer. Precisament el que l'agència russa de trols estava a punt de portar a terme als EUA.

Els treballadors de l'Agència d'Investigació d'Internet, també coneguda com a «granja de trols», treballaven ?? hores, en torns de ?? hores, diürns i nocturns. Estaven dividits en agents de parla anglesa i de parla russa i treballaven en tres categories: generadors de gràfics, anàlisi de dades i tecnologia de la informació. L'objectiu de tots ells era el mateix: generar crispació als Estats Units. Per assolir aquest objectiu, van crear centenars de comptes falsos en xarxes socials i van escriure nombroses publicacions per elogiar el govern de Vladímir Putin i desprestigiar la candidatura de la demòcrata Hillary Clinton a les eleccions presidencials del ????.



Un patró estricte

Tot seguia un patró estricte. Els ordinadors estaven programats per reenviar les publicacions als innombrables comptes falsos de l'agència i els treballadors rebien al seu correu electrònic els temes sobre els quals havien d'escriure i les paraules clau a utilitzar. «L'heroisme del ministeri de Defensa rus» o «El paper nord-americà en la propagació del virus de l'Ebola» eren temes recurrents. Els documents interns de l'empresa van començar a donar instruccions clares a mesura que s'acostaven les eleccions. «Aprofiti qualsevol oportunitat per criticar Hillary i la resta (a excepció de Sanders i Trump, els donem suport) », establien els comunicats. Com robots alliçonats i parapetats darrere de perfils falsos, els treballadors de la «granja de trols» es van fer passar per activistes cristians, grups antiimmigració o moviments racistes. Molts d'ells sense saber-ho.

Aleksei, un dels primers empleats de l'agència, va relatar en una entrevista a The New York Times les seves condicions de treball. Atret pel salari i el seu interès pel món del periodisme, va afrontar la feina amb l'única pretensió d'escriure. «Em donaven diners per redactar, era jove i no vaig pensar en l'aspecte moral. No estava intentant canviar el món», relata. «El fil conductor de les publicacions del blog i els comentaris eren destacar que la vida era molt bona a Rússia sota Putin i molt dolenta als EUA amb Obama», explica. A poc a poc va començar a perdre l'interès per escriure en adonar-se que tots els textos deien el mateix. «Va ser com convertir les persones en zombis que repetien: 'Tot està bé. Putin és bo'», explica. A l'edifici de l'Agència de Recerca a Internet, Aleksei escrivia per a l'audiència de parla russa, separat dels que parlaven anglès. Durant els descansos, a la sala comuna per a fumadors, va comprovar com els seus companys anglesos feien la mateixa feina. «Presumien de crear milers de comptes de xarxes socials falsos», va comentar a The New York Times.

La primera tasca de tots els empleats era, precisament, crear tres identitats a Live Journal, una popular plataforma de blogs. Un havia de ser d'un alt nivell d'escriptura i els altres dos, «marginals». En aquest procés de creació de perfils, l'acusació del fiscal Mueller parla fins i tot de robatori de les identitats de ciutadans nord-americans.



El paper dels 'bots'

La investigació de The New York

Times va descobrir que molts comptes reals es copien i es converteixen en «escombraries» (perfils fantasmes automatitzats) que venen companyies creades per a això, com Devumi. Fins i tot els usuaris verificats de Twitter (els que tenen la medalleta blava) han estat suplantats. La investigació conclou que és més fàcil crear un bot que eliminar-lo. Les xarxes socials requereixen una prova d'identitat per tancar un compte fals, però mai per configurar-lo.

Per això Twitter, després de canviar les regles del joc i amenaçar de tancar els perfils ofensius, va eliminar fa uns dies milers de bots de la seva xarxa social. En concret, en aquesta remesa van eliminar els comptes falsos de la ultradreta americana. També van anunciar noves mesures.

La publicació automàtica de la

mateixa informació en diversos perfils i els m'«agrada» o «retuits» massius són prohibits. La xarxa social s'assegura així que darrere de l'activitat no hi ha cap robot. En anunciar les noves mesures, Twitter va posar com a exemple, precisament, el que ha passat en les eleccions dels EUA.

Els perfils falsos generats per l'Agència d'Investigació d'Internet

es compten per milions. La companyia va créixer a passos de gegant. En dos anys, uns ?.??? treballadors formaven part de la «granja de trols». Alguns, com Aleksei, van deixar la feina, alarmats pel que estaven creant. D'altres, però, van seguir com si «els haguessin rentat el cervell», explica al diari nord-americà.

Sergei, un altre dels que van explicar la seva experiència a The New York Times, tenia ?? anys quan va començar a treballar a l'agència. Només tenia l'Educació Secundària i no sabia res de política. A l'oficina compartia sala amb ?? persones, la tasca de les quals era crear comentaris i publicacions a les xarxes socials. Havien de generar ?? comentaris al dia i ?? publicacions. «La idea principal era treballar en el pensament de les persones, elevar el patriotisme entre els russos i retratar negativament els EUA». Així va descriure Sergei la seva tasca a l'agència, on va durar sis mesos. La feina, reconeix, el va canviar: «Em vaig tornar més patriòtic».

«Hillary és un Satanàs, i els seus crims i mentides van demostrar que és malvada». Aquest és un dels anuncis russos més famosos per desprestigiar la demòcrata Hillary Clinton. Podria haver estat escrit per Irina Viktorovna Kaverzina, una altra de les implicades en l'operació. La seva tasca se centrava precisament a desprestigiar Clinton i donar suport al seu rival a la campanya de les primàries demòcrates, Bernie Sanders. Tot això sota les directrius dels seus superiors. «Vaig crear totes aquestes fotos i publicacions, i els nord-americans van creure que havia estat escrit per la seva gent», va declarar Viktorovna quan va destapar-se l'operació.



Segmentació

A hores d'ara, la pregunta és clara: per què va ser tan fàcil, i barat, enganyar milions de nord-americans? La resposta cal cercar-la en el màrqueting digital. El procés que utilitzen les empreses per vendre els seus productes a Internet és el mateix que van utilitzar a l'Agència d'Investigació d'Internet per difondre propaganda política. La clau rau en la segmentació.

Els anunciants poden, tant a Facebook com a Google, decidir a quines persones dirigeixen els seus productes: per edat, localització geogràfica, nivell educatiu o preferències polítiques. Un cop s'ha llançat la publicitat, es pot analitzar quins missatges han tingut més incidència i on n'han tingut. Després de provar i analitzar, és el moment d'ampliar la dosi.

Així és com funciona l'anomenat Màrqueting digital ???. Un «agent de la desinformació» pot provar centenars de missatges diferents i dirigir-los a milers de grups demogràfics fins a trobar la seva audiència ideal. Els algoritmes d'aprenentatge automàtic de Google i Facebook analitzen una quantitat ingent de dades fins a trobar la «víctima perfecta». Segons dades oficials, els anuncis russos van arribar a través de Facebook a ??? milions de nord-americans. Intel·ligència artificial que demana a crits una regulació.