«No he estat jo», el crit en el moment de l'arrest

? «No he estat jo. Jo he agafat el cotxe aquest matí», va dir Ana Julia Quezada, parella del pare de Gabriel Cruz, en el moment de la seva detenció als carrers de Vícar, a 71 quilòmetres del lloc on va desaparèixer el petit. En aquell moment intentava traslladar dins elmaleter del seu cotxe el cadàver del nen. La dona havia acompanyat la seva parella en nombrosos actes públics per demanar que el nen tornés a casa i s'havia mostrar molt propera a ell davant les càmeres.