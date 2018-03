Cinc persones moren en estavellar-se un helicòpter en un riu a Nova York

Cinc persones van perdre la vida en estavellar-se aquest diumenge un helicòpter a l'East River de Nova York. L'aparell, operat per la companyia Liberty Helicopters i que havia estat contractat per a una sessió de fotos durant la tarda de diumenge, va acabar estavellant-se al riu novaiorquès amb sis persones a bord, cinc passatgers i el pilot.

Els bussejadors de rescat de la policia de Nova York i del departament de bombers van aconseguir treure tres dels passatgers de l'helicòpter, que va quedar totalment submergit. Van ser traslladats immediatament als hospitals més propers amb pronòstic molt greu. Tots tres van morir hores després mentre eren tractats pels serveis d'Urgències. Les autoritats van recuperar els cadàvers dels altres dos passatgers i el pilot va ser l'únic supervivent, ja que va aconseguir sortir de l'aparell. Les imatges de l'incident, que va ser gravat en vídeo per un vianant, s'han fet virals a les xarxes.