Forn va demanar sortir de la presó en donar positiu en tuberculina

La defensa del conseller destituït Joaquim Forn –empresonat a Estremera des del 2 de novembre– va tornar a sol·licitar dilluns passat al Tribunal Suprem que el deixés en llibertat. A banda dels arguments defensats anteriorment, al·legava motius personals.

Segons va confirmar ahir el ministeri de l'Interior, Forn ha donat positiu en la prova de la tuberculina i, per això, el seu lletrat havia sol·licitat que pogués rebre un tractament antibiòtic fora de la presó. La Fiscalia, però, ja ha avançat que s'oposa a deixar-lo en llibertat, tot i que el jutge Pablo Llarena ha de dictar encara la interlocutòria on decideixi si li manté o no la mesura cautelar de la presó preventiva. Fonts del ministeri, però, han afirmat que Forn no té cap malaltia i que el test de la tuberculina ha revelat que ha tingut «algun contacte en la seva vida, possiblement de petit, amb el bacteri». Les mateixes fonts asseguren que «en cap cas» això significa que tingui la malaltia i asseguren que aquest extrem està «completament descartat» per les proves mèdiques a les quals tots els interns són sotmesos. Al·leguen que no ha calgut posar en marxa cap protocol penitenciari perquè «l'intern no té cap malaltia».