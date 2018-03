La Guàrdia Civil deixa en llibertat Antoni Molons però l'investiga per malversació i desobediència

La Guàrdia Civil ha deixat en llibertat el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, Antoni Molons, que havia estat detingut aquest dijous després dels escorcolls que agents d'aquest cos policial han fet al seu domicili i al seu despatx del Palau de la Generalitat. Després d'aquests registres, Molons ha estat traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil de la Travessera de Gràcia, d'on ha sortit lliure a primera hora de la tarda, tot i fonts de la investigació indiquen que el cos policial l'investiga pels delictes de malversació de fons públics i desobediència. Molons s'ha acollit al seu dret a no declarar davant de la Guàrdia Civil i ara queda a l'espera de ser cridat a declarar pel jutge d'instrucció número 13 de Barcelona.

El jutge que investiga els preparatius del referèndum ha ordenat aquest dijous els escorcolls a casa de Molons, al seu despatx i a la seu d'Òmnium Cultural a Barcelona. Segons ha informat el TSJC, ha estat en el transcurs de les diligències que la Guàrdia Civil ha comunicat al jutge la detenció d'una persona.

Amb els escorcolls d'aquest dijous, s'investiga un possible desviament de fons públics per al finançament del referèndum de l'1-O. La malversació de fons públics és un dels delictes que investiga el titular de del jutjat 13, Juan Antonio Martínez Sunyer, dins de la causa, que manté oberta per rebel·lió, sedició, prevaricació, desobediència i revelació de secrets. El jutge manté les actuacions sota secret de sumari.



Escorcoll a Òmnium

Mentrestant, continua l'escorcoll a la seu d'Òmnium Cultural, on els agents busquen documentació vinculada a les finances de l'entitat, com ara factures i pagaments a proveïdors. Cap a les tres de la tarda, han marxat a casa alguns dels treballadors que hi havia dins de la seu des de primera hora del matí i cap a tres quarts de cinc de la tarda n'han sortit tres agents de paisà i han marxat amb un cotxe no logotipat sense endur-se res.