Aquest cap de setmana arranca la temporada de pesca de la truita

El període hàbil de pesca de la truita a Catalunya s'inicia aquest dissabte amb pocs canvis respecte a la temporada passada. Entre els canvis, que hi ha en zones de pesca controlada i zones lliures sense mort, s'ha creat la zona de pesca intensiva sense mort de Gironella-Puig-reig, al riu Llobregat i s'ha dividit l'intensiu de la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà) en dues parts. La part de l'embassament quedarà gestionada com fins ara, i la part superior, des del pont de Poldo fins a la depuradora d'Esterri passarà a ser de pesca exclusiva a fuet. Els pescadors ja poden conèixer totes les condicions i regulacions adoptades aquesta temporada. Aquest divendres s'ha publicat la Resolució d'ordenació de la pesca en aigües continentals. El període amb mort i sense mort de salmònids a baixa muntanya i intensius de baixa muntanya és del 17 de març fins al 2 de setembre.

En general, el límit de captures per a la truita comuna (Salmo trutta) continuarà sent de 4 exemplars per pescador i dia d'una mida superior o igual als 22 cm a les zones de pesca controlada de salmònids. Pel que fa a les zones intensives i d'acord amb l'estoc disponible per part de la Generalitat, s'estableix un límit de captures de 4 truites per pescador i dia, d'una longitud igual o superior als 19 cm.

La pesca al fil amb perdigó només s'autoritzarà a les zones de pesca controlada sense mort i a les zones lliures sense mort, exclusivament amb l'ham sense arponet. S'entén com a perdigó, una nimfa artificial muntada amb un cap pesant de plom, tungstè o similar.

Pel que fa a l'expedició de permisos de pesca, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) manté els canals de l'any passat; telemàticament, al web d'informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya; presencialment, als serveis territorials o a les oficines comarcals del DARP, i en alguns establiments de zones de muntanya mitjançant la col·laboració de les societats de pescadors.