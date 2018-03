El jutge diu que l'autora de la mort de Gabriel Cruz va actuar amb «maldat» i «premeditació»

El jutge d'Almeria Rafael Soriano assegura en la seva ordre d'empresonament d'Ana Julia Quezada, la dona de 43 anys i d'origen dominicà acusada de l'assassinat del nen de 8 anys Gabriel Cruz, que va cavar un clot «prèviament» a la mort del menor i després va voler desfer-se del cadàver en un hivernacle. L'acusa, així, d'actuar amb «maldat» i «premeditació».

Ana Julia, que és a la presó per assassinat, detenció il·legal i un delicte contra la integritat moral, va traçar un «macabre pla criminal» i després es va intentar dotar d'una coartada –que hi va haver una discussió prèvia amb el menor–, que tant la Guàrdia Civil com el mateix jutge instructor van desmuntar sobre la base de les proves recaptades. Entre aquestes proves figuren «expressions vexatòries» abocades per l'assassina confesa contra el menor que s'haurien gravat a l'interior dels vehicles familiars amb micròfons col·locats per la Guàrdia Civil. Ana Julia «va donar una falsa aparença de preocupació per la desaparició i sort del nen», a qui es va emportar «mitjançant engany o promesa de retornar-lo properament a jugar», afegeix el jutge. La defensa de l'acusada confia que s'aixequi «aviat» el secret de sumari.