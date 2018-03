JxCat promet que en 48 hores hi pot haver alternativa a Sànchez

JxCat ha pactat amb ERC tenir una alternativa a Jordi Sànchez en 48 hores si es perden els recursos judicials per tal que el número 2 de JxCat pugui sortir de la presó per assistir al ple d'investidura. Segons ha avançat Naciodigital, l'acord es va firmar dimarts passat i preveu el compromís de Carles Puigdemont de posar un altre nom sobre la taula sense dilacions després que sigui tombat l'últim recurs judicial.

Sànchez està esperant que la sala segona del Tribunal Suprem resolgui el recurs que va presentar dilluns passat contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no permetre-li sortir de Soto del Real per ser investit president de la Generalitat. Un cop el Suprem es pronunciï, la defensa també podria recór-rer al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que hauria de resoldre la petició en 48 hores. L'acord signat també inclou el disseny de l'executiu en 13 conselleries, les mateixes que la legislatura anterior.

Des d'ERC han insistit en la necessitat que la investidura sigui «efectiva» per poder formar Govern i posar fi al 155. Així ho ha manifestat també el diputat i conseller cessat d'Afers Exteriors, Raül Romeva, en una entrevista a l'ACN. Segons Romeva, la investidura de Sànchez és «perfectament possible», però alhora defensa que ha de ser «efectiva».

Inicialment, la defensa de Sànchez va anunciar un recurs a Estrasburg i això va fer que el president del Parlament, Roger Tor-rent, suspengués el ple d'investidura previst pel dilluns passat. Però els advocats de Sànchez van canviar d'estratègia i, finalment, van decidir que esgotarien les vies de la justícia espanyola presentant un recurs al Suprem.

Un canvi que ha suposat allargar la incertesa sobre la investidura i que va fer aflorar el debat sobre si ja s'havia de posar un nom alternatiu sobre la taula. En la reunió del grup parlamentari de JxCat encapçalada per Carles Puigdemont es va decidir mantenir la candidatura de Sànchez i es va argumentar que hi ha «temps» i «marc legal» per a la seva investidura.

La mesa i la junta de portaveus del Parlament es reuniran dilluns que ve amb la investidura en l'aire mentre s'espera els recursos judicials de la defensa de Jordi Sànchez. Segons fonts parlamentàries, és previst que en les reunions de dilluns es tracti la proposta de resolució de Cs que denuncia el bloqueig del Parlament i demana que el president de la cambra catalana, Roger Torrent, comparegui davant del ple.