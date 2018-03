El subdirector de l'FBI, acomiadat només dos dies abans de la seva jubilació

El fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, va acomiadar a última hora de divendres el subdirector de l'FBI, Andrew McCabe, que després de l'acomiadament de James Comey es va fer càrrec de l'agència, només dos dies abans de la seva jubilació, amb la qual cosa no podrà obtenir la seva pensió completa.

D'acord amb la cadena nord-americana NBC, McCabe ja va dimitir com a subdirector al gener, però continuava sent un funcionari federal, de manera que planejava retirar-se avui. Aquest sobtat acomiadament posa en perill les seves possibilitats d'obtenir tota la pensió que li correspon després de més de 20 anys de servei. El subdirector ja havia estat atacat diverses vegades pel president nord-americà, Donald Trump, que el va acusar d'estar aprofitant-se dels recursos de l'agència federal. Al contrari que l'acomiadament de James Comey l'any passat, que va provocar indignació a l'interior de l'FBI, la fi sobtada del contracte de McCabe ha estat recomanada per la mateixa agència de seguretat. El 50è aniversari de l'ara exsubdirector és avui, cosa que l'hauria fet apte per rebre el total de la seva pensió de jubilació.

L'Oficina de Responsabilitat Professional de l'FBI va ser la que va proposar l'acomiadament, basant-se en els resultats d'una investigació portada a terme per l'inspector general del Departament de Justícia, encarregat d'analitzar la gestió per part de l'agència de l'escàndol dels cor-reus electrònics de l'exsecretària d'Estat Hillary Clinton.