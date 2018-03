Arrimadas, sobre Sánchez: «Ja sabien que no seria president. Volien embolicar la troca per processisme»

La presidenta del grup parlamentari de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha criticat aquest dilluns que JxCat i els independentistes hagin estat fins ara posant el nom de Jordi Sánchez com a candidat a la investidura. Després de saber-se que la defensa del número dos de JxCat ha confirmat la seva disposició a renunciar a l´acta de diputat i, per tant, a la possibilitat de ser president de la Generalitat per sortir de la presó, Arrimadas ha carregat contra tota l´estratègia que l´ha portat a ser candidat. "Quan es va proposar el nom de Jordi Sánchez ja se sabia que no seria president; es feia per embolicar la troca. Ningú es pensava que seria president, només era pel conflicte. Els independentistes no tenen res més a oferir, només posar entrebancs al desbloqueig de la situació. Ho fan perquè el procés i el processisme és el seu modus vivendi, són processistes", ha sentenciat la líder de Cs en roda de premsa des del Parlament.

A més, amb l´escenari d´una possible renúncia de Sánchez, pren més força la possibilitat que JxCat acabi presentant Jordi Turull com a candidat a la investidura, donat que el seu nom és el que més força ha pres en els darrers dies com a presidenciable alternatiu. Davant aquesta opció, Arrimadas ha qüestionat que el de Turull sigui el millor nom possible. "Després de tot el procés i del que han fet, després de totes les famílies trencades i de les empreses que marxen, el final de tot el procés és posar a un de la vella Convergència del 3% i que a més està imputat per malversar diners públics? De veritat? Hi haurà moltes persones, no només votants constitucionalistes, que es faran aquesta pregunta", ha considerat Arrimadas.