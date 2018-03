Carmena defensa la gestió municipal a Lavapiés i l'actuació de la policia

L'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, va defensar ahir que la gestió municipal després de la mort del senegalès Mame Mbaye va ser «correcta», va titllar d'«inacceptables» els altercats, promoguts per «persones alienes a Lavapiés i a l'ambient que es viu al barri», segons l'atestat de la Policia Nacional, i va tenir «paraules de suport a l'actitud de la Policia Municipal» atès que «va actuar correctament», va dir.

Carmena va explicar que ella va tenir coneixement dels successos quan va sortir de les conferències a les quals havia assistit a París, organitzades per la UNESCO, al voltant de dos quarts de 9 del vespre. Llavors es va posar en contacte amb l'alcaldessa en funcions, Marta Higueras, i amb la resta de l'equip. Creu que la gestió que va fer l'Ajuntament va ser «correcta».

L'alcaldessa, parafrasejant el que ja s'havia explicat en roda de premsa pel delegat de Salut, Seguretat i Emergències, Javier Barbero, i la llavors regidora en funcions, Marta Higueras, va insistir que la mort del ciutadà senegalès «no va tenir res a veure amb la intervenció de la Policia, que va actuar correctament». «Només tinc paraules de suport a l'actitud de la Policia Municipal», va insistir. En ser preguntada per les crítiques que ha fet l'oposició per la tardança dels responsables municipals a l'hora de donar explicacions, l'alcaldessa va indicar que ja comptaven amb tots els elements per donar una informació completa però van apostar per donar-los a conèixer «amb la solemnitat d'una roda de premsa».



«Víctima d'una persecució»

La coportaveu de Podem i secretària de Participació, Noelia Vera, va denunciar ahir que la seva formació està sent víctima d'una «persecució» per la postura que ha adoptat sobre els disturbis a Lavapiés després de la mort d'un manter. Així mateix, va anunciar

que ahir la seva formació va registrar al Congrés una proposició de llei per despenalitzar la venda ambulant i posar fi a la «criminalització sistemàtica» que, va dir, pateix el col·lectiu dels manters per «buscar-se la vida» des que es va penalitzar la venda ambulant el 2016. «L'intent de destruir Podem des dels mitjans és massa descarat», va afirmar Vera, en ser preguntada per les acusacions que ha rebut el seu partit de fomentar falsos rumors sobre les causes de la mort del manter per avivar la tensió a Lavapiés.