Un diputat del Parlament de Finlàndia anuncia que l'expresident de la Generalitat viatjarà al país escandinau del 22 al 24 de març

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, serà a Finlàndia del 22 al 24 de març just després de participar aquests dies a Ginebra en un fòrum internacional de drets humans. Un diputat del Parlament finès va anunciar ahir a través del seu compte de Twitter que Puigdemont visitarà el Parlament de Finlàndia convidat pel grup d'amics de Catalunya i que també farà divendres una conferència sobre la situació a Catalunya a la universitat de Hèlsinki.

El diputat Mikko Kärnä va donar la benvinguda a Puigdemont i va celebrar que el líder de JxCat pugui informar dels últims esdeveniments a Catalunya. Kärnä va fer referència a Puigdemont com un «campió en la defensa de la llibertat, la democràcia i els drets humans a Europa». També va subratllar que la visita de l'expresident es produeix en tant que ciutadà de la Unió Europea i que el Govern de Finlàndia no hi té res a veure. El diputat també va destacar la defensa de Puigdemont de l'Europa de les Regions davant la «repressió» de l'Estat espanyol.

Amb la voluntat d'internacionalitzar la situació política a Catalunya, Puigdemont seguirà el seu viatge a Suïssa cap a Finlàndia. Dijous es reunirà amb diputats del Parlament finlandès per informar-los sobre la situació de Catalunya i respondre les seves preguntes. L'endemà, divendres, té programada una conferència a la Universitat de Hèlsinki i a la tarda una trobada amb els membres del think tank, una nova societat de política internacional de Finlàndia (NUPS) dirigit per l'exministre d'afers exteriors finlandès Pär Stenbäck. Dissabte acabarà la seva visita a Finlàndia amb una trobada amb membres de la societat civil del país escandinau.

És el tercer viatge que farà Puigdemont des que es va establir a Brussel·les.