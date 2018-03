Sarkozy, sota custòdia policial pel finançament de la seva campanya del 2007

L'expresident francès Nicolas Sarkozy ha estat posat aquest dimarts sota custòdia de la policia judicial a la localitat de Nanterre sota la sospita de finançament il·lícit en la campanya política que el va portar a la victòria en les eleccions presidencials del 2007, segons ha informat el diari 'Le monde'.

L'exmandatari roman sota custòdia policial a les oficines de la Policia Judicial a la localitat de Nanterre, al nord-oest de París, on està sent interrogat sota la sospita que podria haver rebut finançament de Líbia durant la campanya per a les presidencials del 2007. Es tracta de la primera ocasió en què Sarkozy ha de prestar declaració en el marc d'una investigació judicial que es va obrir a l'abril de 2013. Sarkozy pot romandre sota custòdia policial un termini de 48 abans de passar a disposició d'un jutge.

Les indagacions judicials s'obrissin després que el grup mediàtic Mediapart informés el 2012 que Sarkozy podria haver rebut finançament per a la seva campanya presidencial de 2007 del règim libi, llavors dirigit pel coronel Muammar al-Gaddafi.

Al novembre de 2016, en ple procés d'eleccions primàries del partit Els Republicans, l'intermediari Ziad Takieddine va assegurar que havia traslladat cinc milions d'euros de diners en metàl·lic de Trípoli a París entre finals de 2006 i principis de 2007 per lliurar-lo a Claude Guéant i que ell s'ho facilités a Nicolas Sarkozy, que llavors era ministre de l'Interior.

Després de ser investigat per "complicitat en la corrupció d'un agent públic estranger" i per "complicitat en el desviament de fons públics a Líbia", la declaració de l'intermediari Takieddine va ser confirmada el 20 de setembre de 2012 per Abdullah Senusi, exdirector de la Intel·ligència militar del règim de Gaddafi davant el fiscal general del Consell Nacional de Transició Libi, el govern provisional que tenia llavors el país nord-africà.

Posteriorment, l'Oficina de Lluita contra la Corrupció i els Delictes Financers i Tributaris va presentar un informe davant els magistrats en què ha assenyalat, basant-se en nombrosos testimonis, com circulava els diners en metàl·lic que rebia la campanya presidencial de Sarkozy.

La decisió de situar l'exmandatari gal sota custòdia policial comporta que els magistrats han reunit noves proves sobre el suposat finançament il·legal que hauria rebut la seva campanya presidencial a 2007. Segons les informacions recollides per 'Le Monde', exdirigents del règim libi liderat pel coronel Gaddafi haurien decidit aportar noves elements que confirmarien el finançament rebut per Sarkozy en la campanya que el va portar a palau de l'Elisi.