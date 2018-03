Un jutge de Reus ordena la detenció de la regidora de la CUP investigada per un delicte d'odi

El jutjat número dos de Reus ha ordenat la detenció de la regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, després que no hagi comparegut en cap de les tres ocasions que se l'ha citat a declarar com a investigada per suposada incitació a l'odi contra la policia espanyola. Així ho han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La jutgessa havia citat Quadrada per tercer cop aquest passat dilluns i no es va personar a les dependències judicials perquè, assegura, no reconeix els tribunals espanyols. De fet, Els altres dos regidors de la CUP investigats en la causa, Marta Llorens i Oriol Ciurana, van acabar compareixent el passat desembre, un cop detinguts, després d'haver incomparegut en dos ocasions.

La regidora havia de declarar aquest dilluns juntament amb diversos bombers també investigats. Finalment, però, el jutjat va decidir canviar les dates de la compareixença d'aquests últims.