Sànchez, sobre la seva renúncia: «No intentar una investidura seria un error imperdonable»

El número 2 de JxCat, Jordi Sànchez, va enviar ahir una carta al president del Parlament, Roger Torrent, per comunicar-li formalment la seva renúncia a la candidatura de la presidència de la Generalitat i explicar-li'n els motius. «La nostra obligació és intentar fer govern. De fet, no intentar la sessió d'investidura i renunciar a l'elecció d'una presidència per liderar un nou executiu seria un error imperdonable de greus conseqüències per a la ciutadania, de danys irreversibles per a l'autogovern i contradictori amb els valors republicans que defenso», argumenta en la missiva.

Sànchez assegura que va acceptar ser candidat pensant que la situació de presó preventiva «estava arribant a la fi» i amb la voluntat de liderar un «govern estatutari». Tenint en compte que el Tribunal Suprem impedeix que assisteixi al ple d'investidura, Sànchez renuncia a la seva candidatura com «el millor servei» que pot fer al país. Així mateix, demanava a Torrent que de manera «immediata», després de la ronda de contactes, convoqués un ple d'investidura.

Sànchez assegurava que va acceptar ser candidat per liderar un govern estatutari i que la seva voluntat no era, en cap cas, presentar la candidatura com una «provocació i un desafiament a res ni a ningú». Segons Sànchez, el seu objectiu era liderar un govern compromès a «deixar-se la pell per revertir les causes dels principals problemes polítics i socials de Catalunya» i va situar com a prioritat la desaparició de l'article 155. Sànchez lamenta que segueixi vigent la decisió del Tribunal Suprem de «condicionar la sobirania del Parlament».