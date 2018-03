Turull eludeix la república i ofereix «mà estesa» a l'Estat en una investidura fallida

El candidat de Junts per Catalu-nya (JxCat) a la presidència de la Generalitat, Jordi Turull, no va obtenir ahir el suport de la majoria absoluta del Parlament en una investidura fallida, després que la CUP decidís ahir mateix abstenir-se en la votació. En el seu discurs, Turull va oferir mà estesa i «diàleg, diàleg i diàleg» tant al Govern central com a Felip VI per abordar la situació de Catalunya, i ahir no es va referir a la república proclamada el 27 d'octubre.



Turull, que des del Parlament va viatjar directament a Madrid, on avui haurà de comparèixer davant del jutge Pablo Llarena del Tribunal Suprem en una vista en què pot ser processat i enviat a lapresó (juntament amb els diputats Raül Romeva i Josep Rull i les ja exdiputades Marta Rovira, Carme Forcadell i Dolors Bassa), no va reeixir en l'elecció en primera ronda i ara haurà d'esperar a demà, en un ple que començarà a les 10 del matí, per intentar ser investit per majoria simple. Sempre que pugui ser físicament al Parlament.



En la seva intervenció, Turull va demanar que el diàleg que proposava ahir a l'Estat sigui bilateral i sense renúncies: «Mà estesa. Per nosaltres no quedarà que hi hagi mà estesa si hi ha la més mínima resposta i esperança de rebre la mà estesa del cap de l'Estat o del Govern espanyol». El candidat va matisar que la cerca de diàleg no significa caure «en febleses, ni renúncies», però no va fer referències a desplegar la república, impulsar un procés constituent ni celebrar una multiconsulta, qüestions que sí que inclou el pacte de Govern que van signar JxCat i ERC. «Ens tornem a oferir per dialogar amb el Govern espanyol. Que tothom vegi que per nosaltres no quedarà. Demanem asseure'ns en una mateixa taula, de Govern a Govern», i va assegurar que el Govern de què va formar part, cessat per l'article 155, sempre va apostar per aquesta via.



Així, va posar exemples històrics de diàlegs que van fructificar encara que a priori semblava difícil, com el del president català Francesc Macià amb el Govern de la II República i el d'Adolfo Suárez amb Josep Tarradellas: «Per què ara no se'n vol parlar? Per què no ha de ser possible el diàleg i la negociació?», es va preguntar Turull.



Una de les poques referències indirectes al procés sobiranista va ser quan va defensar «la victòria incontestable de les forces independentistes» en les eleccions del 21 de desembre, i va demanar respecte pel mandat democràtic de les urnes. Així, el candidat a la presidència va reclamar diàleg amb l'Estat però va reivindicar que ha de donar-se sobre la base de la democràcia i reconeixent primer que l'independentisme segueix amb majoria al Parlament: «No hi ha alternativa a la democràcia que la democràcia mateixa. L'alternativa a la democràcia és la tirania».



Turull va criticar les càrregues policials de l'1-O i va lamentar que es van vulnerar els drets fonamentals amb «atacs a les escoles» que feien de punts de votació, i va definir la paraula «llibertat» com una oportunitat dels catalans per ser millors. També es va reivindicar com un president per a tots els catalans sense excepció i que lluitarà a favor de la cohesió social, i va concloure: «Ens necessitem a tots per a un país millor per a tots. Cal seguir junts», va reblar.



Turull va cercar seduir els diputats de la Cambra: «Avui ens podem desfer de les urpes del 155 i obrir un futur net, clar i brillant». De fet, es va comprometre a «revertir els danys del 155», a recuperar les competències i institucions intervingudes per l'Estat i a servir a tots els catalans «sense excepció, per construir un país millor que avanci unit». En aquest temps, va considerar que l'Estat «ha destituït tot tipus de persones i col·lectius mitjançant una realitat amarga que ha acompanyat d'una amarga recentralització amb un ofec indissimulat. Per exemple, vol posar en funcionament «immediatament la hisenda catalana que hi havia abans del 155» completant el seu desplegament i lluitar perquè Catalunya tingui sobirania fiscal. En el capítol econòmic va prometre combatre «l'espoli» de l'Estat i el dèficit fiscal; recuperar la gestió d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL); un pla contra el frau i l'evasió; potenciar l'emprenedoria i l'economia circular; impulsar les energies sostenibles, i lluitar per aconseguir la gestió directa dels ports, aeroports i infraestructures ferroviàries. Es va comprometre a millorar les condicions dels funcionaris i va garantir que combatrà la corrupció, que blindarà «eixos clau» del país.



Turull es va referir a la seva compareixença d'avui davant el Suprem sense citar-ho de forma explícita: «Alguns hem de fer molts quilòmetres i ja saben a on, i no fa falta que els ho recordi». Sobre la candidatura a la Presidència fallides de Puigdemont i Sànchez, va assegurar que ells mereixien més que ell poder sotmetre's a un debat d'investidura: «No sóc jo qui hauria de ser aquí».



En un discurs de poc més d'una hora en el qual, a part del català, també va utilitzar l'aranès i el castellà, els primers aplaudiments van arribar en el minut 55 quan va afirmar: «El somriure és la més eficaç de les nostres respostes als atacs i menyspreus», i ja no va tornar a ser aplaudit fins al final.