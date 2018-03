Domènech demana una resposta transversal davant "les hores més fosques"

El líder de CatECP, Xavier Domènech, ha demanat aquest dissabte al Parlament una resposta àmplia i transversal davant la situació política a Catalunya: "Les hores més fosques de la nostra història".

En la segona sessió del ple d'investidura, ha defensat construir una resposta el més àmplia possible "que interpel·li a tothom, que no es deixi a ningú" i que inclogui a part de l'arc parlamentari des de la CUP fins al PSC.

"Hi ha una causa que va més enllà de cadascun. La causa de la democràcia és la que ens ha de reunir a tots des d'una grandíssima generositat", i ha urgit els independentistes a formar Govern per acabar amb l'aplicació de l'article 155.

"Els emplaço, com a ciutadà de Catalunya, al fet que formin Govern. I si no poden, que es digui clarament davant aquesta cambra i el conjunt de Catalunya perquè aquesta càmera abordi si hi ha majories alternatives per formar propostes transversals, àmplies i progressistes", ha reclamat.

Domènech ha criticat l'empresonament dels presos sobiranistes, ja que, segons ell, se'ls atribueix un delicte de rebel·lió amb l'objectiu d'inhabilitar-los: "Cataluya no pot ser derrotada. Necessitem un nou naixement de llibertat on el govern del poble i per al poble s'imposi d'una vegada".