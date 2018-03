Mitjans alemanys creuen que Puigdemont pot demanar l'asil

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detingut aquest diumenge a Kiel (Alemanya), sospesa la possibilitat de presentar una sol·licitud d'asil al país germà, segons informa el diari alemany local 'Kiel Nachrichten' sobre la base de fonts properes a la Justícia alemanya.

"En el cas que ho faci, la sol·licitud d'asil haurà de ser analitzada per l'Oficina Federal de Migració (BAMF) com qualsevol altra sol·licitud", va declarar un portaveu del Ministeri d'Interior regional de Schleswig-Holstein, la capital del qual és Kiel.

No obstant això, les possibilitats que sigui aprovada són escasses. "La prossecució penal, és a dir, l'execució d'una ordre de detenció europea prima sobre un procés d'asil", va indicar el portaveu. No obstant això, en últim terme la decisió recau sobre la Fiscalia General i la BAMF.

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, en declaracions a RAC1, ha assegurat que no creu que el seu client opti per la via de l'asil.

El ministre regional d'Interior de Schleswig-Holstein, Hans-Joachim Grote, ha lloat per la seva banda la Policia per l'exitós arrest de Puigdemont sobre la base de l'ordre de detenció europea.

D'acord amb el rotatiu, les autoritats de seguretat de Finlàndia van informar dissabte a la nit a l'Oficina Federal d'Investigació Criminal d'Alemanya (BKA) del viatge amb cotxe de Puigdemont. La BKA va encomanar la detenció a l'oficina regional de l'estat federat del nord d'Alemanya. En l'operació policial van participar forces especials de la Policia regional i també membres de la Policia federal d'Alemanya.

Puigdemont va ser interceptat a les 11:19 hores en un àrea de descans al costat de l'autopista A7 després d'ingressar de Dinamarca a Alemanya per la frontera nord.

L'expresident ha estat detingut després que divendres el magistrat del Tribunal Suprem que investiga els fets relacionats amb el procés sobiranista Pablo Llarena, reactivés aquest divendres les ordres europees i internacionals de detenció per Puigdemont, així com els exconsellers que van fugir amb ell a Bèlgica --Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig--.

La Fiscalia de l'estat federat de Schleswig-Holstein, a càrrec del cas, determinarà fins demà dilluns si manté a Puigdemont en custòdia policial fins que es resolgui la seva entrega a Espanya, un pas que podria demorar-se entre 10 i 60 dies, segons la legislació europea.