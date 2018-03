Mor el gendarme que es va canviar per un segrestat a Trèbes

n Arnaud Beltrame, el gendarme que es va intercanviar per una de les persones segrestades en l'atac en un supermercat al sud de França i reivindicat pel grup gihadista Estat Islàmic, va morir la matinada de dissabte a conseqüència de les ferides causades, segons va informar el diari Le Monde. El tinent coronel de la gendarmeria va resultar ferit de gravetat durant la intervenció per neutralitzar el terrorista, identificat com a Redouane Lakdim, un francomarroquí de 26 anys que va ser abatut per les forces de seguretat franceses. «Mort per la pàtria. França mai oblidarà el seu heroisme, valentia i sacrifici», va expressar ahir el ministre de l'Interior francès, Gérard Collomb, a través del seu compte Twitter. El president de França, Emmanuel Macron, va aplaudir «el coratge» del gendarme i va destacar que «va salvar vides i va fer honor al seu Exèrcit i el seu país».

Amb la mort del gendarme, el nombre de víctimes mortals ascendeix a quatre, inclòs el terrorista. Un total de 15 persones més van resultar ferides. La cadena d'atacs va començar a mig matí de divendres a Carcassona, on es va localitzar el cos sense vida d'una persona amb una ferida de bala al cap. Les autoritats sospiten que es tracta del passatger d'un vehicle que va ser robat pel terrorista, i amb el qual aquest s'hauria mogut cap als seus objectius. Amb aquest cotxe suposadament va intentar atropellar també a Carcassona a un grup de quatre policies que feien esport i anaven desarmats. El conductor va obrir foc a continuació contra els agents i va aconseguir ferir-ne un, que va ser evacuat a l'hospital en estat greu tot i que estable. Cap a les onze del matí van saltar les alarmes a Trèbes, on un individu va entrar fortament armat en un supermercat.

Després d'hores de tensió a Trèbes, les forces de seguretat van irrompre al supermercat i van abatre el terrorista.



Dos detinguts

De moment, la policia francesa ja ha detingut dues persones suposadament relacionades amb l'autor de l'atac terrorista a Carcassona i Trèbes, segons van informar fonts judicials a Le Figaro. Un dels detinguts seria un menor, nascut l'any 2000 i presumpte amic de l'autor material de la cadena d'atacs. Divendres també va ser detinguda una dona.

Respecte al terrorista, el ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va informar ahir que «en alguna ocasió» havia estat a Espanya però no vinculat amb el terrorisme, sinó que «formava part d'una organització criminal que es dedicava al tràfic de drogues i a una altra que, a escala internacional, es dedicava al crim organitzat». Zoido va explicar que tenen constància, gràcies a l'intercanvi d'informació amb el país veí, que el ter-rorista «a vegades havia passat del sud de França a Espanya», on «estava localitzat».