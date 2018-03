Alemanya és el país on l'extradició és «més probable», segons un catedràtic de la UB

El catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona Jordi Nieva assegura en una entrevista amb l´ACN que l´estat on és més probable que es completi el procés d´extradició és Alemanya. Carles Puigdemont, per tant, seria el polític independentista amb menys possibilitats de deslliurar-se de l´ordre de detenció europea emesa per la justícia espanyola. El motiu, segons Nieva, és que "les relacions entre Alemanya i Espanya són bones, la imatge d´Espanya pel que fa a drets humans és bona", i el delicte de rebel·lió —o d´alta traició, l´equivalent al codi penal alemany— "està formulat pràcticament en els mateixos termes". A més, afegeix, el país germànic té molt en compte com a "valor polític" la unitat de l´estat. "La primera paraula de l´himne alemany és unitat", diu. En canvi, el país on és més probable que el procés d'extradició no arribi a bon port és Suïssa. Segons Nieva, la decissió la prendrà un organisme que depèn del govern.

Nieva reitera que "el procés d´extradició no és un procés matemàtic" i que "res és segur". Sobre el paper, la decisió del jutge alemany se sabrà en el termini de dos mesos; ara bé, el catedràtic alerta que podria prorrogar-se un altre mes, fins al màxim de 90 dies.

Segons Nieva, els delictes de rebel·lió i d´alta traïció són molt similars. En ambdós casos, una de les condicions per a la seva aplicació és que la persona acusada hagi estat violenta. "No val que sigui lleu", diu, "ha de ser un tipus de violència greu, severa" que "aturi un país" i "intimidi la gent".

Suïssa, en canvi, és el país on és més probable que l´ordre de detenció sigui rebutjada. Segons Nieva, l´organisme encarregat de resoldre la petició depèn del poder executiu; per tant, és d´esperar que la decisió sobre l´extradició de Marta Rovira es vegi afectada per les preferències del govern. Tanmateix, això també podria jugar en contra de la secretària general d´Esquerra Republicana: "Pot ser que Espanya i Suïssa es posin d´acord i hi hagi aquesta influència política, que en principi no hauria de ser-hi, però no ens enganyem", diu l'expert.

La idiosincràsia de cada país pot tenir un paper clau a l´hora de determinar si accepta l´ordre d´extradició, segons Nieva. Suïssa, diu, "és el país dels drets humans, de les grans causes polítiques, dels referèndums", i això podria afavorir Rovira.

A Bèlgica, on romanen els consellers cessats Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig, el "més probable" i el "més lògic" és que l´euro ordre prosperi. Tanmateix, Nieva recorda que "també hi ha un moviment independentista" a la regió de Flandes, i això podria decantar la balança a favor dels tres consellers si el jutge considerés que els delictes dels quals se´ls acusa són polítics.

En el cas del Regne Unit, on Clara Ponsatí es va traslladar recentment, Nieva també hi veu tant factors favorables com contraris a la consellera cessada. "Tenint en compte el seu passat, [el Regne Unit] hauria d´entregar [Ponsatí] sense més," diu el catedràtic. Afegeix, però, que la cultura britànica està influenciada per "la llegenda negra espanyola" i la història de la Inquisició. A més, "els dos països han estat en guerra moltes vegades i mantenen un contenciós per Gibraltar". També cal tenir en compte que el jutge que prendrà la decisió serà escocès: "pot ser procliu a la causa independentista escocesa i pot ser que tingui una mica més de simpatia", diu.