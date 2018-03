Claus i calendari de la possible extradició de Puigdemont

Després de la detenció de l'expresident català Carles Puigdemont diumenge en una localitat de l'estat alemany Schleswig-Holstein, la Justícia d'aquesta regió del nord d'Alemanya haurà de decidir ara si procedeix a l'extradició del polític a Espanya com reclamen les autoritats espanyoles.

A continuació, detallem el calendari i els organismes implicats en el cas:

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTÀNCIA de Neumünster:

Puigdemont va ser conduït diumenge després de la seva detenció a l'autopista A7 a Schleswig al centre penitenciari de Neumünster, de manera que és el tribunal de primera instància d'aquesta localitat l'encarregat de dictar la detenció preventiva. En principi, Puigdemont pot comparèixer davant del jutge fins a les 23:59 hores d'aquest dilluns.

En aquesta audiència se li informarà de les raons de la seva detenció i el tribunal confirmarà la seva identitat, segons ha informat una portaveu de la Fiscalia general a Schleswig. Teòricament hi ha la possibilitat que el tribunal decideixi posar en llibertat a Puigdemont. No obstant això, això no és el normal, segons ha indicat una portaveu de l'esmentada Fiscalia.

FISCALIA GENERAL DE SCHLESWIG-HOLSTEIN:

El segon pas recau en la Fiscalia General que té la documentació del cas i que analitzarà si existeixen els requisits per a una extradició a Espanya. Per això Alemanya ha de tenir en el seu Codi Penal un delicte que es correspongui amb el de l'acusació contra Puigdemont, segons ha explicat la portaveu.

A continuació, l'organisme presentarà el procés d'extradició davant el Tribunal Superior regional. En el cas que la Fiscalia arribi a la conclusió que no existeixen els requisits per a una extradició, ha d'ordenar llavors la seva llibertat.

TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL (OLG):

Una vegada que la Fiscalia general presenti la sol·licitud, el OLG analitzarà si Puigdemont ha de ser extradit. El OLG ha d'examinar la documentació d'Espanya sobre el cas per veure si l'extradició està justificada i si el lliurament a les autoritats espanyoles és admissible legalment.

FISCALIA GENERAL:

En el cas que no hi hagi cap impediment legal per a una extradició, la Fiscalia General de l'Estat de Schleswig-Holstein serà la que tingui l'última paraula sobre el lliurament del polític català a Espanya.

DURADA DEL PROCÉS:

Hi ha un límit màxim de 60 dies per mantenir detingut Puigdemont fins que la Justícia alemanya decideixi la seva entrega a Espanya en el cas que el líder independentista català no accepti la seva extradició.

No obstant això, una portaveu de la Fiscalia ha recordat que hi ha hagut processos que s'han prolongat durant més temps. Així mateix, ha indicat que si bé no s'espera que s'esgoti aquest termini, tampoc és probable una decisió aquesta setmana.

DELICTE DE REBEL.LIÓ:

L'expresident de la Generalitat està processat pel Tribunal Suoremo per un delicte de rebel·lió i un altre de malversació. A Alemanya existeix el delicte d'alta traïció, que té similituds amb el tipus penal del Codi Penal espanyol.

L'article 81 del Codi penal alemany estableix que qui actuï "amb violència o amenaça de violència per danyar l'existència d'Alemanya o modificar l'ordre constitucional recollit en la Constitució de la República Federal d'Alemanya serà penat amb cadena perpètua o amb penes de presó de no menys de deu anys ". "En casos menys greus, les penes de presó van des d'un any fins als deu anys", afegeix el text.

Així mateix, la llei alemanya recull penes per a la preparació d'un delicte d'alta traïció. L'article 83 del seu Codi Penal estableix que "qui prepari una acció d'alta traïció contra l'Estat serà penat amb d'un any a deu anys de presó i en casos menys greus amb penes de presó des d'un any fins als cinc anys". "Qui prepari una acció d'alta traïció contra un estat federat serà sancionat amb penes de presó de tres mesos a cinc anys", afegeix.