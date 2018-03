La zona on hi ha Puigdemont va poder decidir en referèndum integrar-se a Alemanya

Després de la derrota d'Alemanya a la Primera Guerra Mundial, les potències aliades van organitzar el 1920 un plebiscit a Schleswig-Holstein, el land on ahir va ser detingut Puigdemont, perquè la població decidís si volia pertànyer a Dinamarca o Alemanya.

El plebiscit es va desenvolupar sota els auspicis d'una comissió internacional que va designar dues zones de vots per abastar les parts nord i sud-centre de Schleswig. Es van donar passos també per crear una tercera zona abastant la zona meridional, però va ser cancel·lada de nou i mai va votar, ja que el govern danès va demanar a la comissió que no hi expandís el plebiscit.

A la zona I, que abastava el nord de Schleswig, el 75% va votar per la reunificació amb Dinamarca i el 25% va votar per Alemanya. A la II, els resultats van ser al revés: 80% per Alemanya i només el 20% per Dinamarca.