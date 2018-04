El jutge deixa lliure amb mesures cautelars Hervé Falciani

El jutge de l'Audiència nacional Diego de Egea ha deixat lliure amb mesures cautelars Hervé Falciani, l'enginyer informàtic acusat d'haver difós 130.000 noms de clients del banc HSBC. La Fiscalia havia sol·licitat que, mentre es resol la seva petició d'extradició a Suïssa, decretés presó incondicional. En canvi, el jutge ha optat per deixar-lo lliure amb un llarg seguit de mesures cautelars. Entre d'altres, li retira el passaport, l'obliga a comparèixer al jutjat més proper cada dilluns, li imposa vigilància domiciliària. A més, necessitarà autorització judicial per a qualsevol viatge o sortida de la localitat que ha facilitat com a domicili habitual a l'Estat i tampoc pot canviar de domicili. També li prohibeix sortir de territori espanyol i demana a França i Itàlia que no li renovin cap document que li permetin la sortida d'Espanya. El jutge adverteix que qualsevol incompliment d'aquestes mesures suposarà "de forma immediata" la compareixença per acordar l'entrada a presó.