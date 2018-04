El Parlament aprova crear una comissió d'investigació dels atemptats de Barcelona i Cambrils

El Parlament ha aprovat la creació d'una comissió d'investigació dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. La iniciativa ha estat dels grups de JxCat, ERC i la CUP, i ha rebut també l'aval de PSC i CatECP. Al seu torn, Cs i PPC s'han abstingut. Durant el debat de la sessió plenària d'aquest dijous, el diputat de JxCat Jordi Munell ha demanat que la cambra posi "llum i ordre" per completar el "cicle de dol" que necessita tancar la ciutadania. Al seu torn, la diputada d'ERC Montserrat Fornells ha apostat per posar "llum" a la cadena de coordinació de forces policials sobre l'imam de Ripoll. La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha reclamat, alhora, combatre contra la islamofòbia.

D'altra banda, el diputat de Cs Matías Alonso ha recordat i criticat que el PDeCAT i ERC van rebutjar la petició del grup constitucionalista per impulsar una comissió d'investigació sobre els mateixos atemptats des del Congrés. Al seu torn, el dirigent del PSC-Units Ramon Espadaler ha subratllat que una comissió no pot suplir la responsabilitat judicial dels atacs del 17 d'agost.

El diputat de CatECP Joan Josep Nuet ha demanat no fer un ús "partidista" de la comissió d'investigació: "Volem que no es vinculi amb el procés, estem parlant d'una altra cosa", ha asseverat. Finalment, el president del PPC, Xavier García Albiol, ha demanat que els partits centrin els seus esforços en el que "preocupa realment" a la ciutadania, com ara les llistes d'espera, perquè els atemptats "ja s'estan investigant per la via judicial".

La votació ha rebut els 92 vots a favor de JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i la CUP, i les 40 abstencions de Cs i el PPC.