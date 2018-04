Pesarrodona participa en una campanya d'Òmnium per denunciar la «regressió democràtica» de l'estat

Òmnium Cultural, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, l'associació Irídia, l'Institut Internacional per l'Acció Noviolenta i la Fundació per la Pau han impulsat una campanya en defensa dels drets fonamentals i civils davant la "regressió democràtica" a l'estat espanyol. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha avisat que "qualsevol persona pot ser víctima d'aquesta vulneració de drets" i que "no és només una causa general contra l'independentisme, sinó contra totes aquelles persones que defensen la democràcia". La campanya 'Demà pots ser tu / Mañana puedes ser tú' té per objectiu "remoure consciències" i "sumar entitats i col·lectius de tot l'estat en defensa dels drets i llibertats", ha destacat l'advocada d'Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans Anaïs Franquesa, en la presentació de la iniciativa aquest dijous a Can Batlló.



Els protagonistes de la campanya, que, entre altres accions, consta d'un vídeo de denúncia, són el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; els rapers Valtonyc i Pablo Hasél; el cantant i escriptor César Strawberry; les activistes Cassandra Vera i Helena Maleno; les periodistes Cristina Fallarás i Mercè Alcocer i el pallasso i regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona. Són la imatge gràfica de la campanya, en què també participen, entre altres, l'actor Alberto San Juan, l'humorista Eduard Biosca, el director d''El Jueves' Guillermo Martínez-Vela o l'advocada i periodista Beatriz Talegón.





Els impulsors de la campanya 'Demà pots ser tu / Mañana puedes ser tú' alerten que "la persecució de la dissidència va més enllà de la situació política a Catalunya". "Avui som nosaltres, però demà pot ser qualsevol altra. Ens afecta totes; cantants, periodistes, juristes, artistes, persones migrades, estudiants, ciutadania en general", ha afirmat Franquesa, que ha advertit que l'estat espanyol està fent un "ús extensiu del dret penal" amb "la clara intenció de perseguir i fer callar les veus discordants amb el discurs oficial". L'advocada ha ressaltat que, malgrat això, volen donar un "missatge d'esperança" i "dir que no tenim por".A més de Mauri i Franquesa, han assistit a la presentació Valtonyc i Pablo Hasél, rapers condemnats per les seves cançons; César Strawberry, castigat amb un any de presó i sis anys d'inhabilitació per diversos tuits; Cassandra Vera, processada per publicar acudits a les xarxes socials i absolta pel Tribunal Suprem després d'haver estat condemnada per l'Audiencia Nacional; la periodista Mercè Alcocer, multada per la llei de seguretat ciutadana i Jordi Pesarrodona, investigat pels delictes d'incitació a l'odi, desobediència i resistència greu a l'autoritat l'1-O.Pessarodona s'havia plantat al costat d'un guàrdia civil amb un nas de pallasso el 20 de setembre i, en la presentació de la campanya, se l'ha tornat a posar per dir que "davant de qualsevol injustícia, els pallassos hi serem sempre".La iniciativa consta del vídeo de denúncia, una campanya de publicitat amb cartells, anuncis i díptics; la publicació de vídeos, postals i accions específiques a les xarxes socials i la participació al debat 'Veus contra la repressió', el 14 d'abril a la presó Model, en el marc de la Setmana per la Llibertat d'Expressió, organitzada per la plataforma 'No Callarem'.