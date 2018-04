Jordi Sànchez retreu a Llarena que no és «imparcial»

La declaració indagatòria de Jordi Sànchez ha provocat diversos enfrontament dialèctics entre el número 2 de JxCat i el jutge instructor, Pablo Llarena. Sànchez li ha retret que no era imparcial ja que en diverses resolucions ha parlat en plural i ha dit que "patim" una estratègia per part de l'independentisme. "Vostè no pot ser jutge i víctima del procés", li ha etzibat Sànchez, que considera que la instrucció és "injusta". Llarena ha respost que si no està d'acord amb la interlocutòria, podria recórrer-la a la sala d'apel·lacions. El jutge també ha interromput Sànchez quan aquest es referia al 9-N i el comparava amb l'1-O. A més, li ha demanat a Llarena que li expliqui quina reiteració delictiva ha protagonitzat la candidatura de JxCat i quines mesures s'havien pres si això s'havia produït. Així mateix, ha defensat el seu dret a ser candidat i ha remarcat al jutge que havia de donar compliment a la resolució de l'ONU, ja que considera que és, precisament el jutge, qui pot instar l'Estat a garantir els seus drets polítics.