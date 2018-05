Trump cancel·la la reunió amb el líder nord-coreà per la seva recent «hostilitat»

n El president dels Estats Units, Donald Trump, va traslladar per carta al dirigent de Corea del Nord, Kim Jong-un, que considera «inapropiat» tirar endavant la cimera prevista per al 12 de juny a Singapur, tenint en compte l'«hostilitat» amb la qual considera que ha actuat en els últims dies el líder nord-coreà. «Serveixi aquesta carta per afirmar que la cimera de Singapur, pel bé de les dues parts, encara que en detriment del món, no tindrà lloc», va anunciar Trump en la missiva, en la qual assegura que la reunió s'havia organitzat per iniciativa del règim nord-coreà, «encara que això és totalment irrellevant».

Així, tot i que agraeix «el temps, la paciència i els esforços» dedicats a l'organització d'aquesta trobada, Trump considera que «la tremenda ira i l'oberta hostilitat» demostrada per Kim Jong-un en les seves darreres declaracions fan que sigui «inapropiat» tirar endavant aquesta cimera.

Kim ja havia amenaçat de cancel·lar la cimera si Washington seguia reclamant una desnuclearització unilateral, el que va fer témer per la continuïtat d'una reunió que havia de servir per rebaixar les tensions a la península de Corea. El dirigent nord-coreà ja es va veure el 27 d'abril amb el president de Corea del Sud, Moon Jae In.

«Parles de la vostra capacitat nuclear, però la nostra és tan massiva i potent que prego a Déu per no haver de fer-la servir mai», va advertir Donald Trump a la seva carta, en la qual no obstant això va tornar a apel·lar al «diàleg» com a element clau per resoldre les disputes obertes. El president nord-americà no va rebutjar de ple reunir-se en un futur amb Kim i fins i tot l'insta a «trucar o escriure» si «canvia d'idea» sobre la celebració d'aquesta trobada.

Trump va advertir el líder nord-coreà que si decideix dur a terme alguna acció «estúpida o imprudent», l'exèrcit nord-americà està «preparat» per respondre-hi i que té el suport del Japó i de Corea del Sud.

Mentrestant, les autoritats de Corea del Nord van assegurar que han destruït els túnels que s'utilitzaven per dur a terme assajos nuclears.