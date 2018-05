Acusen el bagenc Jordi Soler de donar 660.000 euros a CDC a canvi d'obres

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata va citar ahir a declarar 23 investigats pel cas de les comissions del 3% de CDC, entre els quals hi ha l'empresari bagenc Jordi Soler, que haurà de comparèixer el 22 de juny. La investigació considera que Soler, entre els anys 2008 i 2014, hauria donat 664.000 euros a fundacions vinculades a Convergència, a canvi d'adjudicacions d'obres públiques, entre les quals la rehabilitació de l'IES Lluís de Peguera de Manresa i la construcció del centre cívic Nexe de Sant Fruitós de Bages.

Per aquest cas, Soler ja va ser detingut l'any 2015 a casa seva, a Rajadell, en el marc de la instrucció que duia a terme el jutge del Vendrell responsable de la investigació del 3%. Actualment, es troba en llibertat condicional. Ara, el cas ha passat a mans de l'Audiència Nacional, que, entre d'altres, també ha citat a declarar el director del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives.

Jordi Soler és el responsable d'un seguit d'empreses bagenques vinculades al Grup Soler. El jutge De la Mata, en la seva resolució, considera que Soler «ha estat un dels empresaris que es va concertar de forma encoberta amb alts càrrecs del partit polític CDC i altres càrrecs d'índole política». L'objectiu de les trobades, segons el magistrat, «era obtenir l'adjudicació il·lícita de concursos públics a canvi de l'entrega de donacions a fundacions lligades a CDC», concretament a Catdem i a Fòrum Barcelona, «amb la finalitat de finançar il·legalment el partit polític».

En total, aquestes dues fundacions van rebre 664.000 euros de quatre empreses vinculades a Grup Soler (Grupo Soler Constructora, Electromecànica Soler, Soler Energy Services i Soler global Services). La investigació ha pogut documentar que algunes d'aquestes donacions coincideixen en el temps amb diverses reunions que Soler va mantenir amb l'extresorer de CDC Andreu Viloca Serrano, també imputat.

La instrucció, a més, ha pogut lligar algunes d'aquestes donacions amb quatre adjudicacions d'obra rebudes per Soler: l'IES Peguera de Manresa, el Nexe de Sant Fruitós i dues obres a fora del Bages: el CAP Ronda Prim de Mataró i el manteniment d'edificis escolars del Consorci d'Educació de Barcelona. Algunes d'aquestes obres les va realitzar amb altres empreses, com Teyco i Opreler, que també apareixen com a donants de les mateixes fundacions.

Sobre l'obra del Peguera, adjudicada per la Generalitat l'any 2012 per un import de 2,6 milions d'euros, l'Audiència creu que, a canvi, Soler hauria donat 75.000 euros. Pel que fa la construcció del Nexe de Sant Fruitós, va ser adjudicada el 2009 per l'Ajuntament, aleshores governat per CiU. Segons la investigació, Soler hauria entregat a la fundació Catdem 34.000 euros. Es tracta del 3% de l'import d'adjudicació d'aquesta obra santfruitosenca, que es va xifrar en 1.136.000 euros.