Cs demana al PSOE que retiri la moció per negociar-ne una altra només per convocar eleccions

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha mantingut la seva oposició a donar suport a la moció de censura de Pedro Sánchez, que ha titllat de "precipitada i irresponsable", i ha emplaçat el PSOE a retirar-la per presentar-ne una altra conjuntament amb ells i "instrumental", amb l'únic objectiu de precipitar les eleccions. En una atenció als mitjans Villegas ha demanat a Sánchez que rectifiqui, perquè Cs no està "per satisfer les ànsies de Sánchez" per entrar a la Moncloa i per permetre la formació d'un "govern Frankenstein", en referència als "independentistes" i als "populistes". Villegas ho ha dit poc després que el secretari general del PSOE, José Luis Ábalos, assegurés que la convocatòria electoral "no serà un problema" per obtenir el suport de Cs a la moció contra Rajoy.