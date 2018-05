El pot trobat a Palma i etiquetat amb la paraula 'Ebola' no conté Ebola

El pot etiquetat amb la paraula 'Ebola' trobat al divendres en un portal de Palma no conté el virus, segons han indicat a Efe fonts del Ministeri de Sanitat després practicar l'anàlisi de la mostra al Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carles III (Madrid).

El recipient traslladat a Madrid conté un gel, segons les mateixes fonts, que apunten que Sanitat ha demanat que continuï la investigació policial per determinar com va acabar aquest pot en el domicili on va ser trobat a la tarda de divendres passat.

Una aeronau de transport sanitari va partir ahir a la nit de l'aeroport de Palma a les 21:00 hores i va arribar sobre les 22:20 hores a Barajas per desplaçar el recipient sospitós, que una ambulància del servei d'emergències SUMA va portar al centre estatal de Microbiologia, ubicat a la localitat madrilenya de Majadahonda.

El trasllat es va dur a terme aplicant els protocols de seguretat preceptius per a casos de risc d'infecció, com s'havia fet també per a la retirada i conservació del pot, que a Palma es va preservar a l'hospital Son Espases a 80 graus sota zero.

Una veïna d'un edifici del carrer Arxiduc Lluís Salvador de la ciutat va avisar al 112 a les 20:15 hores de divendres de la troballa en el seu portal del pot d'anàlisi, el que va obligar als serveis d'emergències a desenvolupar un dispositiu especial de prevenció davant malalties altament infeccioses.

Professionals sanitaris equipats amb vestits de protecció van retirar el pot, que estava tancat hermèticament, per traslladar-lo fins l'àrea de Microbiologia de l'hospital Son Espases.

Segons la direcció de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, després de la troballa van funcionar els protocols de seguretat activats en el cas que el pot pogués contenir el virus.