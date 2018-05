Una cama d'una de les víctimes del Yak-42 està enterrada en territori turc

n El Govern turc ha comunicat a Espanya que una extremitat inferior d'una de les víctimes de l'accident del Yak-42, en què van morir 62 militars espanyols el 26 de maig del 2003, va ser enterrada al cementiri turc de la ciutat de Macka tot just dos mesos després perquè no es va poder identificar.

Així ho va anunciar el ministeri de Defensa, que, ara, ha demanat a l'Audiència Nacional que obri un procés de cooperació judicial amb Turquia per verificar l'existència d'aquesta resta i intentar identificar-la. Amb els 62 militars espanyols, a l'accident hi van morir 12 tripulants ucraïnesos i un bielorús. El departament que dirigeix María Dolores de Cospedal, que assegura que als seus arxius no hi ha cap constància documental d'aquest fet, ha informat les famílies de les víctimes de l'accident. Aquesta nova informació s'ha conegut perquè un familiar va preguntar a Defensa si podia garantir que no quedava cap resta mortal en territori turc.