PERFIL | Damià Calvet, un expert en infraestructures al capdavant de Territori

Damià Calvet (Vilanova i la Geltrú, 1968) substitueix l´empresonat Josep Rull i assumirà les funcions al capdavant de la conselleria de Territori i Sostenibilitat. De discurs elaborat i gran coneixedor de l´àmbit de les infraestructures, Calvet és el director de l´Institut Català del Sòl (Incasòl) des del 2013, una tasca que ha compaginat amb la de tinent d´alcalde d´Urbanisme, Economia i Hisenda a Sant Cugat. Calvet té una llarga trajectòria lligada a l´administració catalana, especialment al departament d´infraestructures, en la qual ha assumit diferentes càrrecs des del 1997.

Com a director de l´Incasòl, Calvet ha gestionat el projecte urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, que inicialment havia d´acollir el projecte de Veremonte anomenat BCN World i finalment es convertirà en el Hard Rock Entertainment World.

Durant quatre anys –del 1997 al 2001- va ocupar el càrrec de cap de gabinet del conseller de Polítiques Territorial i Obres Públiques. Després va ser director general d´Arquitectura i Habitatge durant tres anys, fins al 2004. Amb Artur Mas com a president de la Generalitat, va ser secretari de Mobilitat fins al 2013. Va ser aleshores quan va ser anomenat director d´Incasòl.

Més enllà de l´àmbit de l´administració catalana, l´actual director d´Incasòl ha estat professor d´universitat, concretament a la UPC, així com el responsable de Relacions Institucionals a la Universitat de les Nacions Unides a Barcelona.

Calvet és graduat en Edificació per La Salle i té un postgrau en Direcció Immobiliària de la UAB. A més, és diplomat en Relacions Institucionals i Marketing Públic per la UAB i en Arquitectura Tècnica per la UPC.

Entre els principals reptes que haurà d´afrontar al capdavant de la conselleria, es troba el desenvolupament complet de l´L9 del metro i la negociació amb el Ministeri de Foment per a la millora de Rodalies, entre d´altres.