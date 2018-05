Torra: «La restitució dels presos i exiliats serà sempre un dels nostres objectius»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va voler agrair públicament, ahir al vespre, «la generositat» dels consellers Jordi Turull, Josep Rull, Toni Comín i Lluís Puig i va posar en relleu que «el seu compromís democràtic amb el país és enorme. I el meu compromís amb ells és per sempre». «Des del nou Govern que he nomenat avui, la restitució i la seva llibertat, la d'ells i la de tots els presos polítics i exiliats, serà un dels nostres objectius vitals», va assegurar en l'acte de lliurament del premi Català de l'Any 2017, que es va atorgar a Josep Maria Pou.

Davant la negativa de l'Executiu de Rajoy a publicar els nomenaments al DOGC, el president va recordar que ell mateix els va nomenar i va denunciar que han estat «vetats pel Govern espanyol», que «una altra vegada ha boicotejat les decisions democràtiques de les institucions catalanes». En aquest context, el president va defensar la necessitat de debatre i fer política, perquè, va dir, «el debat i la paraula no divideixen», mentre que «allò que fractura i divideix una societat és el silenci i la imposició». Per a Torra, «la discrepància política no pot ser mai un problema. És una oportunitat i un símptoma de maduresa», va assegurar ahir a la nit.