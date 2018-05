La Fiscalia es querella contra Turull per cedir patrimoni a la seva dona

n La Fiscalia va interposar una querella contra l'exconseller de Presidència Jordi Turull, al qual acusa d'un delicte d'insolvència punible per haver donat part del seu patrimoni a la seva dona, quatre mesos abans del referèndum de l'1-O, per evitar futurs embargaments per la seva implicació en el procés.

Segons va informar ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la sala civil i penal ha registrat la querella, que també es dirigeix contra Maria Blanca Bragulat, la dona de Turull, actualment diputat de JxCat al Parlament i en presó preventiva per ordre del jutge del Tribunal Suprem que investiga la cúpula del procés unilateral a la independència. En la seva querella, el fiscal sosté que Turull es va desprendre d'un patrimoni valorat en 96.449 euros, en un «pla preconcebut» que tenia «l'evident propòsit i finalitat d'intentar eludir el futur embargament» dels seus béns, per la seva participació en el procés i en l'organització del referèndum d'independència. L'exconseller està processat pels delictes de rebel·lió i malversació.